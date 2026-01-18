Parma-Genoa, le formazioni ufficiali: Cuesta torna a 4 dietro, De Rossi sceglie Sabelli

La 21^ giornata di Serie A prosegue oggi, proponendo come lunch match Parma-Genoa. Due squadre in piena lotta per non retrocedere, ma reduci entrambi da ottimi risultati (i ducali hanno fermato il Napoli sullo 0-0 al Maradona, mentre i grifoni hanno avuto la meglio sul Cagliari tra le mura amiche con un netto 3-0).

Cuesta, dopo aver giocato 3-5-2 contro il Napoli, decide di tornare alla difesa a 4 con Delprato e Valeri ai lati di Circati e Valenti. Retroguardia posta a protezione di Corvi, che tra i pali prende il posto di Rinaldi. In avanti Pellegrino, supportato da Oristanio e Ondrejka. Una sola novità nell'undici genoano, ovvero sabelli sulla destra al posto di Norton-Cuffy. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, Estevez, Keita; Oristanio, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi