Gasperini espulso, salterà il Napoli. La sua Roma intanto va avanti 2-0 sulla Cremonese con Ferguson
TUTTO mercato WEB
Fasi concitate allo Zini fra Cremonese e Roma, con i giallorossi che al 65' trovano il raddoppio col primo gol di Evan Ferguson, servito da El Aynaoui.
Poco prima, la Roma era rimasta senza il suo allenatore, visto che Gian Piero Gasperini era stato espulso per reiterate proteste nei confronti del quarto uomo. Il tecnico giallorosso salterà così la sfida contro il Napoli in programma all'Olimpico il prossimo 30 novembre.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile