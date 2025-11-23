Monza-Cesena, le formazioni ufficiali: Colpani-Dany Mota a sostegno di Alvarez
Si è alzato venerdì sera il sipario sulla 13ª giornata del campionato di Serie B, che stavolta non si concluderà nella serata di oggi, ma in quella di domani, lunedì 24 novembre: a chiudere il turno, Sampdoria-Juve Stabia.
Alle ore 15:00 ha poi preso il via la domenica di calcio cadetto, che si concluderà con il match che prenderà il via alle ore 17:15: la capolista Monza sfida il Cesena, in uno scontro di vertice aperto a ogni scenario. Sul fronte schieramenti, nessuna novità tra i romagnoli, mentre mister Bianco opta per Colpani e Dany Mota a sostegno di Alvarez.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Birindelli, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Dany Mota; Alvarez. All.: Bianco
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All.: Mignani.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Mantova-Spezia 2-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Domenica 23 novembre
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 25*
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13*
Südtirol 12*
Mantova 11*
Pescara 9
Spezia 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno