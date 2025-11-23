Lazio-Lecce, le formazioni ufficiali: out Tavares, c'è Pellegrini. Camarda preferito a Stulic
Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Lecce, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Maurizio Sarri non rischia Nuno Tavares, che va soltanto in panchina, e schiera Luca Pellegrini da terzino sinistro, a completare la difesa con Marusic, Gila e Romagnoli. Davanti, senza Castellanos, tocca ancora a Dia.
Dall'altro lato, in casa Lecce, Eusebio Di Francesco lancia Camarda da centravanti, preferito a Stulic, con Tete Morente e Sottil ai suoi lati. A centrocampo il trio Coulibaly-Ramadani-Berisha. Di seguito i due schieramenti.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Nuno Tavares, Vecino, Belahyane, Pedro, Noslin
Allenatore: Maurizio Sarri.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Morente, Camarda, Sottil
Allenatore: Eusebio Di Francesco.