Serie B, 13ª giornata: Spezia travolto dal Mantova. Il SudTirol contiene il Mantova: 0-0
Ha preso il via venerdì sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non quest'oggi come sempre accade per il secondo torneo professionistico italiano.
In attesa che prenda il via l'ultimo confronto di giornata (Monza-Cesena), si sono da poco concluse le gare che hanno preso il via alle ore 15:00. Nello scontro salvezza del 'Martelli-Pata Stadium', dopo un iniziale svantaggio, il Mantova affossa completamente lo Spezia, travolto per 4-1, mentre il SudTirol strappa un punto prezioso a Modena, riuscendo a contenere la formazione emiliana guidata da mister Andrea Sottil, che aggancia comunque la prima posizione in coabitazione del Monza.
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Mantova-Spezia 4-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M), 58' Cella (M), 81' e 90'+2 Marras (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Domenica 23 novembre
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Mantova 14
Bari 13*
Südtirol 13
Pescara 9
Spezia 8
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno