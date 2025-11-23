Ora la Roma dilaga con la Cremonese: Wesley segna il gol dello 0-3
La Roma prende il largo contro la Cremonese e al minuto 69 trova anche il gol del 3-0 con Wesley.
Il brasiliano è bravissimo a sgusciare a sinistra sul filo del fuorigioco, sfruttando l'assist perfetto di El Shaarawy, e con uno scavetto supera Audero per il gol della tranquillità.
