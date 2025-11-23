Serie B, 13ª giornata: primi tempi di parità sia a Mantova che a Modena. Qui a reti biache
Ha preso il via venerdì sera la 13ª giornata del campionato di Serie B, primo turno post sosta che - a differenza di quanto accaduto per la maggior parte delle volte - si concluderà lunedì sera, e non quest'oggi come sempre accade per il secondo torneo professionistico italiano.
Al netto di ciò, alle ore 15:00 ha preso il via la domenica cadetta, con i primi due confronti che, dato l'orario, hanno da poco mandato in archivio i primi tempi. Al 'Martelli-Pata Stadium', è 1-1 il parziale tra Mantova e Spezia, con la formazione di casa che riesce a mettere in piedi la gara dopo un iniziale svantaggio, mentre allo stadio 'Alberto Braglia' il SudTirol sta tenendo a bada un agguerrito Modena: la prima frazione di gioco, infatti, vede le due squadre andare negli spogliatoi sul punteggio di 0-0
Intanto, di seguito, anche il programma e la classifica aggiornata:
SERIE B, 13ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Mantova-Spezia 1-1
5' Aurelio (S), 33' Ruocco (M)
Modena-Sudtirol 0-0
Domenica 23 novembre
Ore 17:15 - Monza-Cesena
Lunedì 24 novembre
Ore 20:30 - Sampdoria-Juve Stabia
Già giocate
Catanzaro-Pescara 3-3
10' Di Nardo (P), 21' Brighenti (C), 37' e 90'+3 Corazza (P), 46' Pittarello (C), 82' Buso (C)
Avellino-Empoli 0-3
17' Elia, 45'+2 Saporiti, 90'+6 Pellegri
Carrarese-Reggiana 0-0
Virtus Entella-Palermo 1-1
45' Tiritiello (V), 58' Pohjanpalo (P)
Padova-Venezia 0-2
9' Busio, 64' [rig.] Yeboah
Bari-Frosinone 2-3
12' Raimondo (F), 21' Verreth, (B), 27' Bracaglia (F), 41' Ghedjemis (F), 45'+3 Castrovilli (B)
CLASSIFICA
Monza 26*
Modena 25*
Frosinone 25
Cesena 23*
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17**
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Padova 14
Bari 13*
Südtirol 12*
Mantova 11*
Pescara 9
Spezia 8*
Sampdoria 7*
*una partita in meno
** due partite in meno