La rinascita del Mantova passa dai piedi di Ruocco. Terzo gol consecutivo per l'attaccante

Sono da poco riprese, per quel che riguarda il campionato di Serie B, le gare delle ore 15:00, che hanno visto l'inizio dei secondi tempi. In campo, tra i match, quello del 'Martelli-Pata Stadium', dove si stanno affrontando - in una sorta di scontro salvezza - Mantova e Spezia, che per ora sono ferme sull'1-1.

A passare in vantaggio, la formazione ospite, ma quando il cronometro segnava il minuto 34, ecco che il Mantova ha trovato il pareggio. E con chi? Con Francesco Ruocco, giunto alla sua terza rete consecutiva: l'azione nasce da un colpo di testa di Mancuso, sul quale il portiere ligure Mascardi non è impeccabile, tanto che la palla tocca la traversa, e sulla ribattuta è bravo il citato Ruocco a insaccare a rete (CLICCA QUI per la diretta testuale del confronto targata TuttoMercatoWeb.com).

Un giocatore decisamente ritrovato, che, smaltito l'infortunio si è dimostrato determinante per la rinascita di un Mantova che ha iniziato non al meglio questa stagione, e sta ora tentando la risalita. Certo, la sfida contro lo Spezia è ancora lunga, ma aver reagito, aver saputo reagire, pone i virgiliani in una condizione di entusiasmo. Che può magari anche essere la chiave di volta...