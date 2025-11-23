Parma, Cuesta: "Pretendenti per Pellegrino e Bernabé a gennaio? Non ci penso per ora"

Al termine del match vinto contro l’Hellas Verona, il tecnico del Parma Carlos Cuesta si sofferma così sulle prestazioni di alcuni singoli: “Pellegrino? La crescita del collettivo è legata alla crescita individuale - ha esordito -. Pellegrino: non mi piace mettere limiti. Quello che so tu riesci ad avere una prestazione a livello del tuo standard ed il suo standard in allenamento è sempre altissimo. Come mangia, come lavora in palestra, poi questo si vede. È anche un leader per come parla ai compagni. Sono felice, ha ancora aspetti sui quali può migliorare".

Lo vede arrivare in una squadra come l'Arsenal o di quel livello?

"Quello che voglio è che oggi stia molto bene al Parma facendo grandi prestazioni".

Un giudizio sulla difesa? E su Corvi?

"Sapevamo che era preparato, per questo ha giocato e ha fatto un'ottima prestazione. Sulla difesa: pensavo che sarebbero stati i più pronti a giocare questa partita. Hanno fatto abbastanza bene".

Su Troilo?

"Ottima partita la sua. L'aiuto di tutti i giocatori è stato molto buono, è quello che mi aspetto da questa squadra. Mi sono piaciute tanto alcune situazioni in cui l'avversario andava verso la porta e noi retrocedevamo bene a difesa della porta. Questo modo di vivere la partita mi è piaciuto, Mariano è stato coinvolto in questa energia ed è importante. I tifosi ci hanno spinto tanto, quando siamo così uniti arriva la crescita della squadra".

Oggi c'era Sartori del Bologna ad osservare Pellegrino e osservatori della Juventus per Bernabé. Ha paura di perderli a gennaio?

"No, mi concentro sull'allenamento e sui giocatori che ho a disposizione".

