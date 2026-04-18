Parma, lo scontro con Ndiaye costa caro a Pellegrino: giramento di testa e fuori all'intervallo
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Dopo Valenti prima del fischio di inizio, Carlos Cuesta perde anche Pellegrino. Nel primo tempo tra l'Udinese e il Parma, infatti, il centravanti argentino ha sbattuto la testa con Ndiaye provocandogli un forte giramento di testa. Per questo motivo il tecnico spagnolo ha preferito lasciarlo negli spogliatoi all'intervallo e al suo posto ha messo Nesta Elphege.
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