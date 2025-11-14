Parma, Ordonez: "Miglioro giorno dopo giorno. A Verona come se affrontassimo il Milan"

Dopo l'amichevole odierna contro il Mantova, il centrocampista del Parma Christian Ordonez ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul momento della squadra di Cuesta:

Quali indicazioni ha dato l’amichevole di oggi con il Mantova?

"Le indicazioni di oggi sono chiare, abbiamo potuto fare il nostro gioco: sfruttare l’amichevole per preparare la prossima gara contro il Verona".

Può cambiare qualcosa giocando alle 12.30? State provando qualcosa di nuovo a livello tattico, con il rientro di Ondrejka?

"Noi stiamo seguendo il tecnico, lavoreremo prima del Verona. Stiamo migliorando: contro il Milan soprattutto nel secondo tempo si sono visti i miglioramenti del gruppo, stiamo lavorando tanto anche sull’attitudine. Dobbiamo andare a Verona per affrontare la partita con la stessa mentalità che abbiamo avuto contro il Milan".

Oggi hai giocato con Hernani. Che tipo di giocatore è e cosa ti porta giocare insieme a lui?

"Hernani è un grande giocatore, importante per la squadra. Oggi ho toccato molti palloni in mezzo al campo, con lui e con Ondrejka. Per il nostro gioco è fondamentale trovare questi passaggi a centrocampo e tra le linee".

Oggi hai giocato nella posizione che preferisci?

"Sì, anche nelle giovanili ho giocato da regista, ma mi posso adattare alle richieste del mister. Al centro, a destra, a sinistra non mi importa molto: penso a dare sempre il meglio di me".

Ti sai adattare molto, hai giocato anche sulla fascia in campionato. Possiamo dire però di non aver ancora visto il vero Ordonez?

"Credo di aver dimostrato la capacità di adattamento, di trovare la posizione. Piano piano la squadra si vedrà, migliorando giorno dopo giorno: dove mi toccherà giocare farò del mio meglio, che sia da regista, un po’ più avanti o un po’ indietro darò sempre il massimo".