Gattuso ha visto lo step fatto con la Juventus. Ora la sua Lazio è davvero credibile

"Voglia e mentalità, lo step che abbiamo fatto con la Juventus lo dobbiamo mettere in campo stasera". Aveva parlato così Gennaro Gattuso prima della sfida contro il Parma poi vinta 2-1 dalla sua Lazio nel solito Olimpico deserto, portando così a 7 le vittorie nelle prime 8 giornate di campionato.

Dopo il Mantova la Lazio non ha conosciuto sconfitta

Risultati importanti che hanno proiettato Zaccagni e compagni in vetta alla classifica in solitaria, almeno per una notte, in attesa del risultato dell'Inter domani contro la Fiorentina alle 12.30. E chi l'avrebbe mai detto, dopo quel ko in Coppa Italia col Mantova dell'estate. Da quel giorno invece sono arrivate le vittorie contro Bologna, Genoa, Udinese, Venezia, Monza, Juventus e appunto Parma, col solo pareggio contro il Milan e nessuna sconfitta.

La squadra è credibile

E probabilmente ha ragione, Gattuso: dopo il travolgente successo dello Stadium con la Juventus serviva una risposta. Serviva continuità. Serviva non abbassare la guardia e proseguire sulla strada intrapresa. Detto, fatto. Contro una squadra alla disperata ricerca di punti salvezza e della prima affermazione del Parma di Gilardino. Un risultato per nulla scontato e che testimonia una volta di più quanto il lavoro dell'ex ct stia dando i suoi frutti, facendo diventare la Lazio una mina vagante all'interno di questo campionato ancora senza un padrone assoluto.