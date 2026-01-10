Parma, solo quattro falli commessi contro l'Inter? Cuesta: "E' il contesto"

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato dei pochi falli commessi nel match contro l'Inter, solo quattro: "È il contesto. Lo possiamo valutare in alcuni modi. L'Inter ha avuto molti falli, ma viene dato da come difendono loro. Quando aggredisci feroce e immediatamente, allora è più facile commettere fallo e lo fai in una zona di campo di basso pericolo. Loro sono stati bravi a fare falli dove potevamo progredire e sfruttare spazi aperti.

Noi difendevamo più bassi, ma quando eravamo più alti dovevamo essere più aggressivi e sono aspetti che dobbiamo fare meglio. Non è una cosa personale o singola, ma viene dettata dal contesto e dalle zone dove difendi di più. L'ideale ovviamente è recuperare la palla senza fallo! Se commetti fallo, non recuperi palla ma ti permetti di riniziare senza uno svantaggio e più organizzato. Ma ci stiamo lavorando".

