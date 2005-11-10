Touré è ancora tecnicamente il più costoso di sempre per l'Atalanta. A Parma fatica

Il Parma non è ancora riuscito a cambiare passo nonostante la sostituzione di allenatore, con il cambio in panchina che ha fatto passare lo scettro gialloblù dalle mani di Cuesta a quelle di Alberto Gilardino. Il fu violinista dell'attacco non sembra ancora avere in pugno la sua nuova squadra: per riuscire a raccogliere almeno un punto da Bergamo, e perché no magari tre e sbloccarsi con la prima vittoria, servirà il contributo di tutti i suoi protagonisti principali.

Dall'Atalanta al Parma: formula e cifre

Possibilmente, dovrebbe dare una mano alla causa del Parma anche colui che in estate è stato acquistato per diventarne il nuovo punto di riferimento in attacco e che sta invece faticando al pari di un po' tutti gli altri: si tratta di El Bilal Touré, tra l'altro arrivato nel capoluogo emiliano proprio dall'Atalanta. Il Parma lo ha prelevato in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni, che scatta in automatico in caso di salvezza e di un certo numero di presenze da 45 minuti raccolte dall'attaccante maliano classe 2001.

Ancora oggi è il più costoso di sempre per la Dea

La parabola discendente di Toure è stata piuttosto repentina e lo ha visto arrivare a Bergamo nell'estate 2023 da acquisto più costoso nella storia del club (e formalmente fino a che non sarà ultimato il riscatto di Rowe, lo è ancora), pagato la bellezza di 30,2 milioni di euro dall'Almeria. Nel giro di un anno, ha iniziato una serie di prestiti che lo hanno visto prima trasferirsi allo Stoccarda, poi al Besiktas e adesso di nuovo in Italia, ma al Parma. Che avrà bisogno anche di lui e dei suoi gol (è ancora fermo a quota zero) per ricominciare a correre, magari pure per salvarsi e far scattare quindi il riscatto, permettendo al 23enne di voltare definitivamente pagina rispetto alla Dea.