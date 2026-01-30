Live TMW Parma, tra pochi minuti la presentazione di Carboni in conferenza stampa

Dopo molti nomi circolati nelle ultime settimane di mercato, il Parma ha trovato il suo rinforzo per la fascia sinistra: si tratta di Franco Carboni, esterno classe 2003 di proprietà dell'Inter. Dopo aver trovato buona continuità nella prima parte di stagione con la maglia dell'Empoli, il laterale argentino ha accettato la corte del club crociato ed è tornato in Serie A. Tra pochi minuti sarà lo stesso Franco Carboni a presentarsi al mondo gialloblu, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella sala stampa dello Stadio Tardini.