Live TMW Atalanta, Palladino: "Ho dei ragazzi straordinari. Obiettivi? Non ci accontentiamo"

22:43 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Torino nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:30 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Quanta soddisfazione c'è per questa vittoria?

"Una bella vittoria con la mentalità giusta e siamo molto soddisfatti di ciò. Sapevamo della forza del Torino, ma certe partite è chiaro che devono essere chiuse quando hai l'occasione di farlo: serve essere più cinici. Ho visto una squadra che si diverte e consapevole dei propri mezzi, abbiamo ridotto il distacco dalle altre. Dobbiamo continuare così".

Quanto è importante avere una rosa lunga?

"I cambi possono ovviamente cambiare il corso di una partita. Tutti devono dare il massimo: tatticamente è stata una gara bella e i ragazzi hanno fatto molto bene e mi è piaciuta molto la prestazione".

Che alchimia si è creata con la squadra?

"Si è creato un grande legame e ho dei ragazzi straordinari. Mi fanno sentire il mister più felice del mondo e loro sono felici. Durante i primi mesi i ragazzi hanno sofferto, ma adesso stanno raccogliendo i risultati. Segno ovviamente di una grande unione. Marco per esempio sta facendo un grande campionato, ma la squadra attacca e difende insieme: un segnale molto importante".

Che segnali ha dato la squadra?

"Prima della gara ho fatto un discorso alla squadra: ho parlato agli uomini e non solo ai calciatori. I ragazzi stanno dando tutto: ho un gruppo di veri professionisti e stanno raccogliendo delle grandi soddisfazioni. Bisogna continuare a scalare e ovviamente risalire. Noi dobbiamo avere fame e ambizione: ogni giorno la squadra s'impegna e lo sta dimostrando".

Come sta fisicamente l'Atalanta?

"Ci aspettano partite importanti così come è necessario mettere benzina nelle gambe a cominciare da lunedì. I ragazzi stanno lavorando molto dal punto di vista fisico e bisogna solo che continuare così".

TMW - Giusto ripartire dalla grinta di Krstovic al di là del goal sbagliato?

"Krstovic mi è piaciuto molto. Io non guardo i goal perché sono una conseguenza delle prestazioni. Lui ha giocato meglio tecnicamente e oggi ha fatto una grande prestazione. Ho messo dentro Gianluca e che abbiamo recuperato. Dobbiamo recuperare Bellanova, Kolasinac poi arriverà Kossounou dalla Coppa d'Africa. Nel complesso sono molto soddisfatto dei miei ragazzi".

Quanto può migliorare l'Atalanta in termini di goal?

"Sono soddisfatto: ci sono tante cose positive e sicuramente si può migliorare sulla concretezza nonostante il grande lavoro dei nostri attaccanti. Devo trovare goal anche dai quinti e dai centrocampisti, oggi per esempio CDK ha fatto una grande prestazione. Serve attaccare e difendere tutti insieme".

Che obiettivo deve scegliere l'Atalanta e ci sono novità sul mercato?

"Noi non vogliamo rinunciare a nulla e per l'Atalanta deve essere un motivo di grande orgoglio lottare per ogni competizione. Sul mercato staremo a vedere, ma sono molto soddisfatto della rosa attuale che ho: sono in contatto diretto con la società".

23:53 - Termina la conferenza stampa di mister Palladino