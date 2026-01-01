Raffaele Palladino e la magia unica

L'allenatore nerazzurro dopo il 2-0 al Torino: 'Siamo ambiziosi e vogliamo giocarcela'

(ANSA) - BERGAMO, 10 GEN - "S'è creata una magia unica tra di noi. I giocatori sono ragazzi incredibili, sono ricettivi e fanno quel che chiedo loro alla perfezione facendomi sentire l'allenatore più felice del mondo". Dopo il 2-0 al Torino, Raffaele Palladino elogia l'Atalanta: "Questo è un gruppo che ha sofferto molto e ora sta risalendo. I clean sheet sono importanti: i primi difensori sono gli attaccanti, Carnesecchi sta facendo una stagione fantastica". "Siamo contenti della prestazione e della bella vittoria, nel primo tempo siamo stati perfetti - continua l'allenatore nerazzurro -. Il rammarico è aver tenuto la partita aperta: serve essere più cinici davanti, perché sapevamo della forza del Torino.

Ma ci siamo difesi benissimo e abbiamo attaccato bene". Due i punti recuperati al Como sesto, 31 a 34, anche se la zona Champions resta lontana: "La risalita è importante, ma pur avendo ridotto il gap davanti non abbiamo fatto ancora nulla e le prossime partite saranno determinanti - spiega Palladino -. Non scegliamo fra tre competizioni, siamo dentro a tutte e siamo orgogliosi e determinati. Vogliamo essere ambiziosi, non deve spaventarci nulla anche se dopo quest'altra settimana si giocherà sempre". Palladino insiste sulla sintonia nello spogliatoio: "I ragazzi stanno dando risposte da grandi uomini: abbiamo recuperato tanti punti, loro stanno dando tutto fin dagli allenamenti, si fanno in quattro per stare bene fisicamente". Il tecnico dei bergamaschi si esprimere anche sui singoli: "Krstovic ha giocato meglio tecnicamente rispetto alle altre volte, abbiamo recuperato Scamacca e dobbiamo farlo con Kolasinac e Bellanova. Adesso rientra Kossounou dalla Coppa d'Africa. Sono soddisfatto di Zalewski in una posizione non sua, davanti abbiamo creato occasioni e devo trovare gol da altre zone di campo. Anche dagli esterni, Zappacosta che ha preso il palo e Bernasconi.

Oggi è tornato a segnare in campionato De Ketelaere che ha fatto una grande prestazione". Infine, il mercato: "Vogliamo migliorare la rosa, ma farlo a gennaio non è facile perché i giocatori buoni chi li ha se li tiene". (ANSA).