Lazio, Sarri: "Taylor? È la prima volta che schiero un giocatore dopo un allenamento"
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Hellas Verona: "Essere qui è una violenza seria per chi fa il mio mestiere e lo dirò a chi di dovere".
Come ha visto Taylor?
"Kenneth 'ho visto poco: nell'allenamento di ieri e basta, non molto indicativo. Lo conosco parzialmente, ma c'è necessità che vada dentro, è la prima volta in carriera che butto dentro un giocatore dopo un allenamento e questo rende l'idea delle nostre difficoltà".
Cosa cambia con Cancellieri a sinistra?
"Fa parte anche questo delle difficoltà di questa stagione e del momento, chiaro che Cancellieri a sinistra è un giocatore completamente diverso".
