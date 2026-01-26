Pato torna nel calcio? Il Papero potrebbe acquistare un club di quarta serie inglese

Alexandre Pato starebbe prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di entrare nel mondo della proprietà calcistica inglese. L’ex attaccante del Milan, infatti, valuterebbe l’acquisto del Colchester United, club che milita in League Two, la quarta divisione del calcio inglese, con sede nell’omonima città dell’Essex.

L’attuale proprietario della società, Robbie Cowling, è da tempo alla ricerca di potenziali acquirenti intenzionati a rilevare il club, e negli ultimi giorni le voci su un possibile interesse di Pato hanno iniziato a circolare con maggiore insistenza. Ad alimentare le indiscrezioni è stata soprattutto la presenza dell’ex centravanti brasiliano sugli spalti del JobServe Community Stadium sabato pomeriggio, dove ha assistito dal vivo alla partita vinta dal Colchester contro il Fleetwood Town.

Un dettaglio che non è passato inosservato tra addetti ai lavori e tifosi, e che viene interpretato come un possibile segnale concreto dell’interesse di Pato per la società inglese. Al momento non esistono conferme ufficiali né sull’avvio di una trattativa né sulle eventuali modalità dell’operazione, ma il contesto e i movimenti recenti rendono lo scenario plausibile.