Modric ospite di Sergio Ramos nel giorno libero: "Sempre un'allegria immensa vederti, fratello"
Luka Modric e Sergio Ramos, di nuovo insieme. Nei giorni di riposo concessi da mister Massimiliano Allegri al Milan, l'ex centrocampista del Real Madrid è andato a far visita proprio al suo compagno di squadra ai tempi dei blancos di Zidane prima e Ancelotti poi. Ramos è attualmente svincolato dopo aver chiuso l'esperienza messicana tra le fila del Monterrey.
Il difensore ha voluto immortalare questo incontro speciale con una foto in compagnia del croato, con tanto di scambio di maglie, che ha pubblicato in una storia su Instagram corredata dal seguente messaggio: "Sempre un'allegria immensa vederti fratello mio. Per altri incontri come questi. Ti ho impressionato con il mio asado ahahahahha":
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
