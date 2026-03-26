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Pazzini: "Esposito arma in più. Dal 2008 abbiamo scopiazzato la Spagna, ora basta"

Pazzini: "Esposito arma in più. Dal 2008 abbiamo scopiazzato la Spagna, ora basta"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 09:35Serie A
Ivan Cardia

“La carta in più potrebbe essere Pio Esposito”. Giampaolo Pazzini, intervistato da la Repubblica, individua nel giovane attaccante dell’Inter una delle principali armi a disposizione dell’Italia, questa sera con l’Irlanda del Nord. Esposito è merce rara, in un Paese che negli ultimi anni ha faticato a produrre attaccanti forti: “Dal 2008 abbiamo provato a scopiazzare la Spagna - dice Pazzini -. Ci siamo snaturati, ora stiamo tornando alla tradizione ed era ora”.

Nel corso dell’intervista, l’ex attaccante dice di rivedersi in parte in Retegui, ma anche nello stesso Pio. Quanto ai pochi italiani in Serie A: “Non servono quote minime. Dobbiamo investire in strutture e settori giovanili, si parte da lì”. Alla Sampdoria fece faville con Antonio Cassano: “Ne avremmo bisogno come l’aria. Mancano giocatori così”.

Da qualche tempo, lo stesso Pazzini si è rilanciato da commentatore, con tanta schiettezza: “Mi sono reso conto che non serve dire cose banali. Tornassi indietro, lo avrei fatto anche da calciatore. Temevo la polemica”. Quanto a un futuro da allenatore: “La tentazione c’è, ma è un mestiere complicato”

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