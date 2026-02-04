Pellegrini, dolci ricordi a Tirana: "Riuscire a vincere un trofeo con la Roma era il mio sogno"

C'è un momento per Lorenzo Pellegrini indelebile nella sua mente e corrisponde al 25 maggio 2022, quando a Tirana la Roma ha alzato la coppa di Conference League dopo aver battuto il Feyenoord 1-0. Proprio tra le mani del capitano e centrocampista giallorosso, che nel rivedere una foto di quell'istante si è emozionato: "A proposito di vincere, c’è quest’altra foto che è storia e lo rimarrà per sempre. Questo era il mio vero sogno. Quando ho capito che non era un sogno giocare per la Roma e che ero sveglio, come dicevo prima, questo era il mio piccolo obiettivo, il mio vero sogno: riuscire a gioire, a vincere un trofeo e ad alzare una Coppa con la mia maglia sul cuore", ha raccontato ai canali ufficiali del club capitolino.

"Sicuramente questa, al di là delle cose personali, dei gol nel derby, della realizzazione personale di essere riuscito a raggiungere un livello che mi permettesse di giocare per la squadra del mio cuore, è e rimarrà per sempre la foto che mi emozionerà più di tutte", ha aggiunto. Al raggiungimento di 300 presenze con la maglia della Roma, Pellegrini ha provato a spiegare cosa voglia dire giocare per i colori giallorossi: "Insomma, uno quando inizia a giocare qui si sente un po' dentro una bolla, come se fosse dentro un sogno".

"Aspetta di svegliarsi, ma poi alla fine ti rendi conto che sei già sveglio e che quindi te lo devi vivere al 100%, come ho sempre fatto, come ho sempre cercato di fare, dando tutto quello che avevo", ha spiegato. "E tra gioia e dolori posso dire di aver vissuto questo amore per questa maglia al 100% sempre, tutti i giorni".