Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan

Pellegrino era nel mirino dell'Inter (che gli ha preferito Bonny). Ora potrebbe puntarci il Milan
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Losapio

Mateo Pellegrino è finito nel mirino dell'Inter ad aprile scorso. I nerazzurri volevano svecchiare il reparto offensivo, con l'argentino che poteva essere il nome giusto per migliorare un attacco che non aveva grande appeal con Arnautovic e Correa. Poi la scelta è davvero ricaduta sul Parma, ma sul suo compagno di reparto Bonny. Diverso fisicamente, più giovane e già abituato a giocare nel campionato italiano da diverse stagioni. Pellegrino doveva confermarsi ancora prima di potere essere la prima scelta di una big.

Ora lo è. E c'è il Milan che, a gennaio, proverà a inserire un centravanti fisico. Difficile pensare che il Parma se ne liberi a cuor leggero, anche perché il 50% del suo acquisto andrà al Velez Sarsfield, sua ex società che lo ha ceduto a dicembre.

Dopo la vittoria di domenica, il tecnico Cuesta ha parlato delle prestazioni del suo centravanti. "La crescita del collettivo è legata alla crescita individuale. Pellegrino: non mi piace mettere limiti. Quello che so tu riesci ad avere una prestazione a livello del tuo standard ed il suo standard in allenamento è sempre altissimo. Come mangia, come lavora in palestra, poi questo si vede. È anche un leader per come parla ai compagni. Sono felice, ha ancora aspetti sui quali può migliorare. Top club? Quello che voglio è che oggi stia molto bene al Parma facendo grandi prestazioni".

