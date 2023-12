Per la Juve fare gol è tornato un problema: quanta responsabilità degli attaccanti?

vedi letture

Allegri l’ha definito un punto importante per dar seguito a una striscia positiva di risultati, ma la delusione per aver mancato il nuovo sorpasso all’Inter è tangibile nell’ambiente bianconero così come il timore che i nerazzurri in serata possano dar vita a una minifuga in testa alla classifica. Quello che è mancato al Ferraris, così come succede da qualche settimana, è il feeling col gol che, dopo la rete di Gudmundsson, ha ancorato il risultato sul pari.

Per la Juve fare gol è di nuovo un problema.

C’è una gara che fa da spartiacque a quella che è stata finora la prima parte della stagione della Juventus: 23 settembre, Mapei Stadium di Reggio Emilia e la sconfitta per 4-2 dei bianconeri contro il Sassuolo di Dionisi. Da quel momento lì molto cambia nei meccanismi della squadra di Allegri mette da parte l’atteggiamento propositivo visto nelle prime 5 giornate all’insegna di uno più remissivo. Delle 24 reti realizzate (quinto attacco del campionato alla pari con Atalanta e Fiorentina che hanno una partita in meno) sono 11 quelle messe a segno nelle prime 5 gare contro le 13 delle 11 successive: una media crollata da 2.2 (all’incirca quella della rivale Inter) a 1.2 incontro. E quando gli avversari riescono a trovare il pertugio giusto per far male alla squadra di Allegri ecco che non aver la confidenza con il gol diventa un grande problema come accaduto venerdì sera a Genova.

Responsabilità degli attaccanti?

Tornando sempre a quella famosa sfida di Reggio Emilia che ha segnato un cambio di atteggiamento nella proposta bianconera, anche i numeri delle reti provenienti dagli attaccanti hanno mostrato un importante rallentamento, al netto di qualche acciacco fisico qua e là. Delle reti in campionato di Madama la metà sono state realizzate dal reparto offensivo (5 da Vlahovic e Chiesa, 2 da Milik, ancora a secco Kean): 8 delle 12 nelle prime 5 gare, 4 nelle successive 11. Numeri chiari di quanto sia diventato complicato per la Juventus trovare la via del gol da quel cambio di impostazione delle partite di una domenica di fine settembre.