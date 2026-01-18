Bosz chiude alla cessione di Perisic: "L'Inter? Non ne so nulla ma resterà qui e basta"
Si è parlato molto in questi giorni di un possibile ritorno all'Inter di Ivan Perisic. L'esterno ora in forza al PSV Eindhoven potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra di Cristian Chivu anche se l'operazione sembra essere complicata già in partenza in quanto la formazione olandese prenderebbe in considerazione l'idea di cedere il suo giocatore solo in seguito di un'offerta convincente.
A chiudere però la porta ad una partenza di Perisic ci pensa Peter Bosz. Il tecnico biancorosso, al termine del match vinto contro il Sittard e deciso proprio dall'ex nerazzurro ha spento ogni tipo di indiscrezione che vedrebbe Perisic lontano da Eindhoven: "Le voci sull'Inter? Non ne so nulla, ma non succederà. Non devo preoccuparmene. Resterà e basta".
