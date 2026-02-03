Marotta: "Pogba il mio colpo più bello. Italia? Qualcuno non l'ha mai vista a un Mondiale..."

Sono stati tanti gli acquisti fatti da Giuseppe Marotta nel corso della sua carriera, uno dei quali lo ricorda con particolare piacere. Il presidente dell'Inter ha rivelato l'operazione che lo ha reso più orgoglioso ai microfoni di DAZN: "Quello storico porta il nome di Pogba. Noi lo abbiamo, grazie allo staff che avevo alla Juventus, a zero dal Manchester United e glielo abbiamo casualmente rivenduto dopo 2-3 anni a 115 milioni di euro. Sì, il loro management è cambiato, ma per me è una cosa unica e non ripetibile. Lo abbiamo preso grazie alla furbizia e alla diplomazia di Mino Raiola, che era uno dei più bravi agenti che c'era. Ci ha facilitato questa acquisizione, la abbiamo condotta in team ed è stata apparentemente facile. Mi ricordo di aver ceduto ai Red Devils anche Taibi dal Venezia… Denuncio la perdita di personaggi come Ferguson, che a quei tempi era il tecnico degli inglesi e che ho avuto modo di conoscere molto bene".

La speranza è anche quella di vedere l'Italia protagonista a competizioni importanti prima di quella.

"La speranza è quella di qualificarci per il Mondiale. Da italiano e appassionato di calcio spero veramente che ci si possa arrivare, ci sono dei ragazzini che non hanno mai visto l'Italia al Mondiale. Per una nazione come la nostra è un aspetto negativo che deve far riflettere, ma non c'è il tempo per analizzare i motivi di questa involuzione".

