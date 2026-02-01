Petardo vicino ad Audero, Marelli: "Sanzioni sicure, ecco cosa rischiano i tifosi dell'Inter"

Brutto episodio allo stadio Zini. Dalla curva ospiti, dove sono presenti i tifosi dell'Inter, intorno al 50' della sfida alla Cremonese è stato lanciato un petardo in campo, che è esploso nei pressi della zona presidiata dal portiere grigiorosso, Emil Audero. L'estremo difensore è finito a terra tramortito, facendo cenno di aver qualche problema a sentire bene da un orecchio. Lautaro il primo ad andare sotto allo spicchio dei propri tifosi per mettere la calma. La partita è poi ripresa senza ulteriori conseguenze, con Audero che ha proseguito la partita.

L'esperto arbitrale di DAZN, Luca Marelli, ha spiegato cosa rischiano ora l'Inter ed i suoi tifosi in seguito all'episodio: "Naturalmente in questo caso farà fede il rapporto dell'arbitro, che ha solo sentito esplodere il petardo, così come il rapporto degli ispettori di campo. Ci sarà sicuramente quantomeno una multa, quello che si rischia è la chiusura di qualche settore dell'Inter e magari anche qualche sanzione per le prossime trasferte. Questa è materia per il giudice sportivo, bisogna aspettare i prossimi giorni per le sanzioni che sicuramente arriveranno".