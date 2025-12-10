Petrachi libero da ottobre, prima del ritorno al Torino poteva aprirsi la porta Fiorentina

Il Torino ha ufficializzato nelle scorse ore il ritorno in dirigenza di Gianluca Petrachi, che torna nella carica di Ds della compagine granata a distanza di 6 anni e poco più dal momento in cui l'ha lasciata. Nel mezzo per lui ci sono state esperienze non troppo fruttuose, collezionate tra Roma e Salernitana, ma anche una pace fatta con il suo presidente Urbano Cairo, con il quale non si era lasciato benissimo al termine di una lunghissima e fruttuosa esperienza condivisa.

Petrachi era senza contratto da ottobre, quando la Salernitana aveva risolto di comune accordo il vincolo che legava il dirigente ai Cavallucci Marini. Da allora per Petrachi poteva comunque aprirsi una soluzione alternativa, nello specifico quella che avrebbe potuto condurlo alla Fiorentina. A inizio novembre, quando i toscani erano nel caos post-dimissioni di Pradè, si stava facendo avanti anche la sua candidatura, finché la scelta del club non è ricaduta sulla promozione interna di Roberto Goretti, in precedenza già Direttore tecnico del club.

Questa la nota ufficiale con la quale il Torino ha reso noto il ritorno in dirigenza di Gianluca Petrachi: "La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!".