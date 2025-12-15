TMW Lotito: "La Lazio non è in vendita. Tifosi? Io il primo tradito. E pure gli arbitri..."

“Se dice che si sentono traditi, sbaglia. Il primo tradito sono io: hanno messo in giro che vendevo la società”. Claudio Lotito, nella lunga intervista concessa ai media presenti, tra cui TMW, a margine della cena di Natale della Lazio, risponde così a chi gli chiede se non ritiene sia il caso di fare un passo verso i tifosi: “La Lazio non è in vendita, peraltro è inscalabile: purtroppo mi devono sopportare, non ci sono alternative. Non è che se mi fanno pressioni cambiano le cose: il passo verso lo devo fare io? Mi hanno fatto di tutto.

E mi hanno pure rinforzato, perché la gente deve imparare che io faccio l’imprenditore e campo anche senza la Lazio: questi no, sono pennivendoli, usano la Lazio. Ma non si può più usare. Noi abbiamo fatto tutta una serie di cose che nessuna squadra ha: io sto facendo l’academy, lo stadio, e mi sparano addosso. Ma se non sanno di che parlano, di che parliamo? Il clima di tensione non l’ho creato io, ma qualcun altro. Allora chiedetelo a loro. Anche perché poi questo clima nuocerà alle persone che lo fanno”.

C’è un problema arbitrale in Italia?

“Io non mi permetto di fare commenti. Però chi vede le partite si può rendere conto, e questa è responsabilità anche della tifoseria: quando è compatta succede una cosa. Il cane morde sempre lo straccione: se tutti l’attaccano, qualcun altro può dire tanto… Ieri a livello femminile è successa la stessa coso, però poi abbiamo vinto la partita. Io penso che noi stiamo facendo delle cose nell’esclusivo interesse della società: quando l’ho presa io era tecnicamente fallita, andavano portati i libri in tribunale. Mi pare che da quella data a oggi, la Lazio ha avuto un percorso completamente diverso. Probabilmente, abbiamo un appeal internazionale, anche oltreoceano e domani lo vedrete, perché domani vedrete qualcuno della mia famiglia che suonerà la campanella al Nasdaq ed è il secondo caso nella storia per una squadra di calcio. Io non posso fare una battaglia contro persone che volutamente, strumentalmente e artatamente cercano sempre di sminuire, creare discredito e problemi, fomentare. La squadra è serena, tranquilla, vi risulta che qualcuno non ha preso lo stipendio? Mi pare che so’ tutti pagati puntuali, nonostante stia pagando 30 milioni di pregresso. Fra un anno e mezzo, non ci saranno più e avrò 30 milioni di cassa in più”.