Pilar Fogliati e la relazione con Paratici: "Sì, vent'anni di differenza. Non me ne frega niente"

Pilar Fogliati, attrice e regista che nel mondo del calcio è conosciuta per essere attualmente la compagna di Fabio Paratici, direttore sportivo della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale F, soffermandosi anche sulla sua attuale relazione con l'uomo mercato del club toscano di Serie A.

Ha raccontato, Pilar Fogliati: "Proprio quando non lo cerchi, quando meno te lo aspetti, arriva qualcuno. In effetti, ho avuto la fortuna di incontrare una persona che mi piace molto. A una banalissima cena di amici con amici per amici. Quelle che chiamo «le cene contaminate» con persone di giri diversi. Che sono quelle che mi divertono, le trovo più stimolanti. Il fatto che veniamo da due ambienti diversi, i vent’anni di differenza di età…".

E ancora, l'attrice quindi prosegue e conclude così: "Però, dico la verità: non me ne frega niente. È una cosa bella e vera. Era la prima volta in vita mia che mi paparazzavano. Subito ho pensato: «Mio Dio». Poi, mi sono detta: Pilar, è vero, sei felice, siamo innamorati. Chi se ne frega".