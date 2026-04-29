In Brasile si parla di un interesse del Corinthians per Strefezza: ma offrirebbe solo il prestito

Archiviata la questione salvezza, è già tempo di pensare al mercato in casa Parma e la prima pratica sulla scrivania del ds Pettinà ha un nome e cognome Gabriel Strefezza. Arrivato quest'inverno in prestito secco dall'Olympiakos, l'italo-brasiliano si è messo in luce in questi mesi, convincendo la dirigenza crociata ma non solo. Dal Brasile arrivano infatti segnali poco felici per i tifosi gialloblu: il Corinthians valuta grandi cambiamenti in attacco e in cima alla lista avrebbe messo proprio Strefezza.

L'interesse del "Timao" non è casuale: l'attuale numero 7 del Parma ha infatti trascorso ben dieci anni a San Paolo, dal 2006 al 2016, crescendo nel settore giovanile del club brasiliano prima di approdare in Italia. Il Corinthians potrebbe dunque giocarsi la carta sentimentale: i colloqui con l'Olympiakos sono già iniziati e il Parma non può fare nulla se non cercare di anticipare la concorrenza carioca.

L'unica cosa che il club ducale può fare è giocare d'anticipo: il Corinthians sarebbe disposto ad accogliere il classe 1998 solo in prestito, mentre i crociati starebbero valutando un'offerta a titolo definitivo. C'è poi la questione familiare, con Strefezza molto contento a Parma e ormai in Italia da una decade tra SPAL, Lecce e l'attuale avventura in Emilia: tutti i segnali portano a pensare che sia totalmente soddisfatto dello stile di vila italico.