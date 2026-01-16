Pisa-Atalanta 0-0, esordio immediato per Raspadori: l'ex Atletico sostituisce Scamacca
Giacomo Raspadori debutta con l'Atalanta. Il nuovo acquisto nerazzurro, appena arrivato per 25 milioni di euro dall'Atletico Madrid, ha preso il posto di Scamacca nel reparto avanzato di mister Palladino. Esordio immediato dunque per l'ex Napoli e Sassuolo, con le due squadre ancora ferme sullo 0-0 al minuto 55 della sfida della Cetinar Arena.
