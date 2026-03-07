Live TMW Pisa, Calabresi: "Mi viene da piangere a non ripagare i tifosi"

Arturo Calabresi, difensore del Pisa, ha parlato al termine della sfida contro la Juventus. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso in diretta le parole del giocatore nerazzurro.

Come stai vivendo questo periodo?

"Mi viene difficile commentare la partita, non mi va di prendere per il culo nessuno, i tifosi e la squadra. Siamo qui a raccontare sempre la stessa storia. Bisogna guardare in faccia la realtà, assumerci le nostre responsabilità. Bisogna onorare domani il lavoro che facciamo, la gente che ci segue. Ci si rimbocca le maniche, si prendono responsabilità e si va avanti".

Nel primo tempo avevate tenuto...

"C’è perché andiamo in campo con un atteggiamento sempre corretto e proviamo a fare il possibile. Quando prendi gol non devi uscire dalla partita e non puoi permetterti di farlo altrimenti prendi queste imbarcate. Chiediamo scusa di questo, se giochi 55′ a questi livelli non può bastare"

Cosa vorresti dire ai tifosi?

"Ogni volta che guardo che ci applaudano vedo l’orgoglio di calcare certi campi, torno a casa e mi viene da piangere per il fatto che non riusciamo a dar loro indietro quello che vorrebbero. Mi dispiace tantissimo, c’è dispiacere da parte di tutti. Dico che cercherò insieme ai miei compagni di rimanere aggrappati e onoreremo ciò che c’è da onorare".