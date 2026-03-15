Pisa, Caracciolo sfiora la tripletta: "Quelle le faceva l'altro Caracciolo, l'Airone..."

Il difensore del Pisa, Antonio Caracciolo - autore di una doppietta oggi contro il Cagliari - ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida odierna. Di seguito le sue dichiarazioni.

Hai sfiorato la tripletta.

"Avevo un po' i crampi alla fine...".

Anche perché una tripletta di Caracciolo sarebbe stata strana...

"Infatti, quelle le faceva l'Airone, l'altro Caracciolo (ride, n.d.r.). Sono contento, l'importante era la vittoria importante per la squadra e per il morale".

Cosa hai percepito?

"Sono stati mesi difficili, tutt'ora lo sono. Noi e la città speravamo in un anno diverso, sempre sofferente, ma non così tanto. Inutile dire qualsiasi cosa, dobbiamo solo lottare di partita in partita, oggi abbiamo lottato anche con l'uomo in meno. Dobbiamo raccogliere più vittorie possibile e poi vedremo dove saremo".

Una dedica?

"A mia moglie ed ai miei figli".