Pisa-Cremonese 0-0 all'intervallo. Poche emozioni, gol annullato a Nzola

L'undicesimo turno di Serie A è iniziato con l'anticipo fra Pisa e Cremonese. Al termine della prima frazione di gioco il punteggio è ancora fermo sullo 0-0.

Le scelte iniziali

Gilardino fa tre cambi rispetto al pareggio col Torino: tornano titolari Aebischer in mezzo, Cuadrado a sinistra e Nzola davanti. Fuori Hojholt, Leris e Meister. Due sono le novità nell'undici di partenza scelto da Nicola: partono dalla panchina Floriani Mussolini e Bonazzoli, dentro Faye sulla corsia mancina e Vazquez al fianco di Vardy.

Regna l'equilibrio, gol annullato a Nzola

Il Pisa, che ancora deve trovare il primo gol casalingo in questa Serie A, parte forte e dopo un paio di minuti i nerazzurri sono pericolosi con Touré, ma la sua conclusione non trova lo specchio della porta. Lo trova Nzola qualche minuto più tardi, ma Audero blocca senza problemi. È della Cremonese però la prima vera occasione della gara, con Vazquez che al minuto 14 tenta la conclusione dal limite: bravissimo Semper, che si allunga e mette la palla in angolo. Poco dopo la mezzora, dopo una rete annullata al Pisa per fuorigioco di Nzola, la Cremonese si rende nuovamente pericolosa con Vardy e Payero.