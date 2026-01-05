Pisa, fatta per Durosinmi: stasera l'attaccante sarà in città, domani le visite mediche
Colpo in attacco per il Pisa. La formazione nerazzurro del presidente Corrado è pronta a regalare a mister Albert Gilardino un rinforzo per il pacchetto offensivo. Rafiu Durosinmi attaccante in arrivo dal Viktoria Plzen. E proprio nella giornata di oggi, il club ceco ha annunciato l'accordo trovato con i nerazzurri toscani. "Con il giocatore esiste da tempo un accordo secondo cui - si legge nella nota - in caso di un’offerta interessante dall’estero che soddisfi sia lui sia le aspettative del club, non gli verrà impedito di trasferirsi".
Oggi l'arrivo, domani le visite
E il Pisa vuole accelerare per avere presto il giocatore a disposizione. Nella serata di oggi, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, arriverà nella città della torre e nella mattinata di domani svolgerà gli accertamenti climici di routine prima di firmare il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra e lo vedrà debuttare nel nostro campionato.
Pronto per la gara contro l'Udinese
Il giocatore, qualora l'iter vada a buon fine, sarà quindi a disposizione per il prossimo turno di campionato, quando i nerazzurri di Gilardino scenderanno in campo sabato prossimo alle 15 al Bluenergy Stadium contro l'Udinese. Un match importantissimo per la zona salvezza e fondamentale per i toscani per abbandonare le zone basse della graduatoria.
