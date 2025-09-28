Live TMW Pisa, Gilardino: "Molto dubbi gli episodi. Alla squadra faccio i complimenti"

Ben trovati per la conferenza stampa post partita di Pisa Fiorentina 0-0 nella sala stampa dell'Arena Garibaldi.

Parla il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino.

Ore 17, 40 inizio conferenza stampa. .

Come giudica al prestazione della sua squadra?

“Sono orgoglioso dei miei ragazzi per la prestazione, l’atteggiamento, l’attitudine avuti all’interno della partita. C’è rammarico, è naturale, per non aver portato a casa il bottino pieno. Adesso abbiamo energia per una gara importante a Bologna. Abbiamo creato tanto con una traversa, un palo, un gol annullato. Siamo stati perfetti in fase difensiva, molto bravi sulle seconde palle e in mezzo al campo. I tre nel mezzo hanno fatto un lavoro sporco, di corsa e di qualità. Negli spogliatoi non gli ho detto nulla, manca solo una vittoria. La squadra ha reso orgogliosa i tifosi dopo una prestazione del genere. Caracciolo, Touré e Akinsanmiro sono stati superlativi in tutto”.



Come ha visto gli episodi contestati dai suoi giocatori?

“Ci sono stati episodi dubbi. Meister il gol deve sentirlo suo: faccio fatica, da ex attaccante, a concepire questo tipo di situazioni. C’è un episodio molto, molto, molto discutibile sul cross di Bonfanti. Ma dobbiamo pensare al campo, al gioco”.

Cosa è accaduto ad Aebischer?

“Ha avuto un problema all’adduttore, ci auguriamo che non possa essere nulla di grave, farà gli esami strumentali nei prossimi giorni”.



Un giudizio sulla partita di Tramoni?

Ha fatto un lavoro incredibile con Nzola, spendendo energie in fase difensiva, ha lavorato molto bene tra le linee. Cerchiamo concretezza negli ultimi metri, ma è un percorso di crescita che stiamo facendo giocando”.



Cosa manca ancora?

“Sono soddisfatto, la maturazione prevede anche questo tipo di step, abbiamo percentuali di crescita. Ci mancano i tre punti e li desideriamo, ma contento e soddisfatto della prova. E' stata, assieme a quella di Bergamo, la nostra miglior partita. La vittoria arriverà".

Un giudizio sui cambi?

“Ci hanno dato freschezza, personalità, ci serviva energia positiva. Ha fatto molto bene anche Vural, ha qualità importanti"

Ore 17,50 fine conferenza stampa