Pisa, la vittoria non arriva ma i segnali sono positivi

Il Pisa di Alberto Gilardino mette in difficoltà la Lazio grazie a una grande gara sotto il punto di vista tattico. E non solo.

Lo 0-0 dell'Arena racconta di una squadra ben organizzata nella fase difensiva e capace di costruire occasioni importanti.

I nerazzurri non hanno mai perso l'equilibrio tra i reparti giocando praticamente uomo su uomo e bloccando il gioco sulle fasce della Lazio.

Le mosse di Gilardino hanno sorpreso Sarri. Zaccagni e Isaksen trovavano poco spazio dalle parti di Angori e Denoon, e nella ripresa di Calabresi, con Guendouzi che a centrocampo non trovava mai spazio per inserirsi.

Marin e Aebischer sono stati sempre attenti. Gilardino è stato bravo anche con i cambi. Se Calabresi ha fatto la sua ottima figura come a Milano i vari Akkinsanmiro, Leris e Moreo hanno dato una scossa.

Con il Pisa vicino al gol con Moreo, prima l'ex Provedel gli nega il gol e poi Romagnoli fa una gran chiusura, e Touré.

Le occasioni c'erano state anche nel primo tempo ma Tramoni, ancora una volta deludente, e Touré avevano sprecato.

Positiva la prima gara giocata dall'inizio da parte di Cuadrado, uscito poi nella ripresa, che ha fatto bene le due fasi e fornito tanti cross.



Il gol resta un problema nonostante Nzola sia sempre un buon punto di riferimento. La squadra in casa non ha mai segnato. Ma il terzo pareggio di fila è molto diverso da quello di due turni fa con il Verona.

Semper ha tenuto inviolata la porta per la terza volta in campionato. Il portiere croato è stato decisivo nella parte finale del primo tempo con due parate su Isaksen, la seconda molto difficile, e la deviazione sul palo su un tiro di Basic.

Adesso c'è la sfida con il Torino per cercare quel successo che in serie A manca da oltre 34 anni. Intanto, per la prima volta dal 16 dicembre 1990, il Pisa è la migliore squadra della Toscana da sola.

Il punto infatti permette di staccare la Fiorentina. Il Pisa inoltre aggancia il Verona al terz'ultimo posto a quota 5 pur restando una delle quattro squadre a non aver ancora vinto assieme ai viola, agli scaligeri e al Genoa ultimo con 3 punti.

I segnali di ripresa però ci sono tutti e le prestazioni con le big sono sempre molto positive.