Pisa, Gilardino verso l'Inter: "Valuterò Akinsanmiro. La squadra è in fiducia e stimolata"

Questa sera il Pisa inaugurerà la 22^ giornata di Serie A nell'affascinante trasferta di San Siro contro la capolista Inter. Nel commento della vigilia, il tecnico dei toscani Alberto Gilardino ha così parlato del match:

Sull'Inter: "Sappiamo le insidie che comportano questa partita. Sarà l'ultima partita a San Siro prima dell'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali, quindi una partita anche speciale in uno stadio speciale con tantissimi tifosi nostri, saranno più di 5.000. Sarà un bello spettacolo e noi dovremmo essere molto bravi sul campo per rendere felici i nostri tifosi e soprattutto anche per cercare di portare a casa punti, perché necessitiamo di quello. Una partita da Pisa come abbiamo saputo fare in tante partite precedenti".

Cosa chiederà ai giocatori: "Incoscienza e spregiudicatezza devono essere e deve essere in vista della partita di San Siro la nostra forza anche in questo girone di ritorno per andarci a prendere dei punti sia fuori casa sia in casa che non siamo riusciti a prendere nel girone di andata. Vuoi per qualche demerito nostro ma vuoi anche per tanti meriti delle squadre avversarie, però la squadra la vedo in fiducia, consapevole, ha grande stimolo mentale in questo momento, ha grande entusiasmo e quindi siamo coscienti di quello che dovremo andare a fare. Akinsamiro è di ritorno dalla Coppa d'Africa, l'ho visto motivato, con grande voglia, con grande entusiasmo, quindi sarà compito mio nel fare delle valutazioni per la gara di venerdì sera".

Ancora sull'avversario: "L'Inter pur avendo perso l'altra sera con l'Arsenal in Champions è una squadra di altissimo livello, una squadra forte in tutte le zone del campo, sia chi giocherà dal primo sia chi entrerà, hanno giocatori che possono cambiare la partita in ogni momento, in ogni istante. Da parte nostra dovremmo essere perfetti in fase difensiva come gruppo squadra e dovremmo essere altrettanto bravi quando avremo il pallone, quindi giocare con coraggio, con personalità, desiderosi di sfruttare tutte le opportunità e tutte le occasioni che ci concederanno".