Pisa, Hiljemark: "Il Como è una grande squadra. Abbiamo studiato situazioni per fare male"

Alla vigilia della sfida al Como Oscar Hiljemark, tecnico del Pisa, ha parlato in conferenza stampa, elogiando gli avversari: "Il Como è una grande squadra. Fabregas e il suo staff hanno fatto un lavoro eccezionale, e la società ha costruito una rosa di grande qualità, sia individuale sia collettiva. Attaccano molto bene, fanno tanti gol e creano dubbi all’avversario in tutte le fasi di gioco. Noi abbiamo studiato alcune situazioni dove possiamo essere pericolosi, e speriamo di sfruttarle domenica. Andremo a giocare con orgoglio, per la squadra, la società e i tifosi. E magari, con un po’ di fortuna, riusciremo a portare qualcosa anche da là".

Senza Durosinmi squalificato, potremmo vedere una formazione senza una punta di peso?

"Abbiamo provato tante soluzioni in allenamento. Voglio che tutti capiscano cosa serve fare in campo. La scelta definitiva la farò negli ultimi due giorni prima della partita".