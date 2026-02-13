Pisa, la svolta che non è ancora arrivata: e questa sera all’Arena arriva il Milan

In principio è stato solo un pareggio. Il cammino sulla panchina del Pisa di Osar Hiljemark è iniziato con uno 0-0 sul campo del Verona di Paolo Sammarco. Un punto che non è servito molto alla squadra nerazzurra che aveva la possibilità di avvicinarsi a Fiorentina, ma soprattutto accorciare sul quartultimo posto rappresentato dal Lecce, nella corsa per la salvezza. Un obiettivo per il momento che sembra lontano ma non impossibile.

-6 dalla salvezza diretta

Al momento i punti di distacco dal 17° posto restano sei con i salentini che nell’ultimo turno di campionato hanno superato 2-1 in casa l’Udinese portandosi a +3 sui viola. Dal canto loro invece i toscani, che settimana scorsa si sono separati da Alberto Gilardino, hanno 15 punti alla pari dell’Hellas e vogliono a tutti i costi compiere un balzo in avanti per riaprire i giochi.

Stasera il Milan

L'avversario non è certamente dei più facili: il Milan di Massimiliano Allegri che, con una partita contro il Como da recuperare può accorciare le distanze dall'Inter capolista. Una sfida che, sulla carta, appare molto proibitiva ma la voglia del Pisa è quella di sfruttare la spinta del pubblico e dell'Arena Garibaldi "Romeo Anconetani". Ed è proprio in casa che è arrivata l'unica vittoria stagionale. Magra consolazione di una stagione difficile. Ma non ancora compromessa.