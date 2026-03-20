Hugo Rincon nuovo nome per la difesa del Toro: sul classe 2003 spagnolo anche la Fiorentina

Il Torino guarda ancora al mercato iberico per rinforzare la propria difesa dopo Obrador (sempre che venga riscattato). Il nuovo obiettivo di Petrachi sarebbe Hugo Rincon, terzino destro di proprietà dell’Athletic Club, attualmente al Girona. Lo scrive AS, specificando che sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse della Fiorentina.

Ottima la sua stagione in Segunda División

Il classe 2003, si è messo in luce prima nella Segunda División, confermando la sua bravura anche nella Liga, collezionando 25 presenze (1 gol e 2 assist) con il Girona, questo ha attirato la sua attenzione sul mercato. Il suo valore di mercato è di circa 3,5 milioni di euro.

Un terzino molto offensivo

Il suo stile è quello del tipico terzino offensivo moderno: eccellente nelle progressioni palla al piede, con ottime capacità di dribbling in velocità e un buon cambio di passo che gli consente di superare l’uomo uno contro uno e arrivare sul fondo con pericolosità. Dotato di un cross preciso e di un discreto tiro da fuori, sa contribuire in fase offensiva con inserimenti senza palla e sovrapposizioni, senza trascurare i doveri difensivi grazie a un buon senso della posizione, tempestività negli anticipi e capacità di recuperare palla alta. La sua personalità aggressiva e la voglia di spingere lo rendono un esterno completo.