TMW News Roma, ora la ripartenza. Milan-Juve, caccia al secondo posto

Nel corso del TMW News di oggi spazio alle considerazioni sulla Roma che con un comunicato ufficiale ha annunciato la separazione da Claudio Ranieri. Con Franco Peccenini in collegamento torniamo sulla querelle tra lo stesso Ranieri e Gasperini che ha portato alla decisione finale da parte dei Friedkin. Occhi puntati naturalmente anche sul campionato con i giallorossi che affronteranno il Bologna e che sperano ancora in un piazzamento Champions. Partita tutta da seguire anche quella tra Milan e Juventus in programma domenica e che varrà moltissimo per la corsa al secondo posto.

La presa di posizione della Roma

La decisone del club giallorosso è arrivata all’ora di pranzo. “L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia”.

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