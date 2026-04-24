Parma-Pisa, i convocati di Cuesta: aggregato anche Mena Martinez dalla Primavera
L'allenatore Carlos Cuesta ha diramato la lista dei giocatori del Parma convocati per la partita di domani pomeriggio alle ore 15:00 al Tardini contro il Pisa, valevole per la 34^ giornata di Serie A. Presenti tutti i giocatori che erano a disposizione per la partita, aggregato al gruppo della prima squadra anche il giovane difensore Mena Martinez della Primavera.
PARMA vs PISA, I CONVOCATI DI CUESTA
Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.
Difensori: 27 Britschgi, 29 Carboni, 39 Circati, 15 Delprato, 63 Mena Martinez, 3 Ndiaye, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.
Centrocampisti: 10 Bernabé, 8 Estévez, 16 Keita, 41 Nicolussi Caviglia, 24 Ordoñez, 22 Sørensen.
Attaccanti: 11 Almqvist, 23 Elphege, 17 Ondrejka, 21 Oristanio, 9 Pellegrino, 7 Strefezza.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli