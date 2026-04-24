Verona-Lecce, i convocati di Sammarco: tornano in tre. Orban paga il gesto di domenica
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Paolo Sammarco ha diramato la lista dei convocati per Verona-Lecce. Spicca l'assenza di Gift Orban per motivi disciplinari, a seguito della lite con un tifoso all'esterno dello stadio "Bentegodi" al termine della partita persa contro il Milan. Tornano Tomas Suslov, assente nelle ultime due partite (squalificato contro il Torino, infortunato contro il Milan), Kieron Bowie e Amin Sarr.
PORTIERI: Montipò, Perilli, Toniolo
DIFENSORI: Frese, Edmundsson, Valentini, Belghali, Bradaric, Lirola, Nelsson, Slotsager, Bella-Kotchap, Fallou
CENTROCAMPISTI: Lovric, Suslov, Akpa Akpro, Bernede, Gagliardini, Al-Musrati
ATTACCANTI: Sarr, Bowie, Isaac, Ajayi, Vermesan
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