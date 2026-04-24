Napoli-Cremonese, formazioni ufficiali: Alisson Santos dal 1'. Grigiorossi con Okereke
Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Cremonese, partita che inaugura la 34ª giornata di Serie A:
Cambia la trequarti del Napoli, con il brasilianno Alisson Santos in campo dal 1'. Cambiano 2/3 della difesa con l'impiego di Rrahmani e Olivera. McTominay arretra in mediana al fianco di Lobotka.
Giampaolo punta su Okereke in attacco mentre a centrocampo Payero è preferito a Grassi. Maleh panchina Vandeputte.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. A disp. Meret, Contini, Juan Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh; Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.
ARBITRO: Doveri di Roma
ASSISTENTI: Passeri e Fontemurato.
IV UFFICIALE: Arena
VAR: Meraviglia
AVAR: Di Paolo