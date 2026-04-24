Morata ancora a secco in campionato, Fabregas: "Mi aspettavo di più? Dipende da cosa intendete"

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita con il Como, Cesc Fabregas ha parlato del rendimento di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, compagno di squadra dell’ex centrocampista sia con la nazionale che con il Chelsea, non ha reso esattamente all’altezza delle aspettative, complice anche qualche comportamento che lo stesso tecnico ha criticato (basti pensare alla sostituzione chiesta dopo le scaramucce con Mina del Cagliari).

Nell’appuntamento con i cronisti di oggi, a chi gli chiedeva se si aspettasse qualcosa di più da Morata, Fabregas ha risposto così: ““Dipende da cosa intendiamo. Io sono un allenatore che penso che quando parlo anche con voi parlo di partita in partita, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento. Faccio lo stesso con i ragazzi: non mi aspetto niente, perché non guardo che succede tra due, tre, cinque giorni, dieci partite. E sono contento che il mio messaggio è stato sempre così, perché ci sono sempre momenti della stagione in cui arriva un po’ di critica o di negatività. Con lui vale lo stesso discorso fatto per altri: chi sta meglio gioca, o almeno chi sento io che sta meglio ed è più preparato per giocare una partita gioca. Niente di più, poi c’è concorrenza per quanto possibile: non abbiamo avuto sempre due giocatori per posizione, penso alla difesa visto che abbiamo fatto tutta la stagione cont re centrali e due centrocampisti. Dobbiamo anche dare valore a tutte queste cose, io sono contento dello spirito della squadra: ieri abbiamo fatto una cena di squadra e mi è sembrato che abbiano un’idea molto chiara di dove arrivare”.

In questo campionato, Morata ha giocato ventidue partite, di cui nove da titolare. Non è però mai riuscito a segnare un gol, mentre ne ha realizzato uno nelle quattro presenze in Coppa Italia (a gennaio con la Fiorentina).