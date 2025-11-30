Inter, Lautaro: "Cena a Esposito per l'assist? Organizzerò una grigliata quando potrò!"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha così commentato la vittoria di Pisa arrivata grazie alla sua doppietta:" Sono contento perché abbiamo vinto, era quello che cercavamo dopo due sconfitte. Mi sono già ritrovato. Lavoro per l'Inter, per la mia squadra e lascio fuori le chiacchiere".
Pensi di poter essere il prossimo capocannoniere del campionato?
"Sono contento per la squadra, per la mia famiglia e per me stesso. Io come Mazzola? Sto bene qua, la gente mi vuol bene e l'Inter viene prima di tutto. Penso sempre a lavorare, importa vincere e alla fine da tanti anni siam lì a lottare per tutte le competizioni. Cena offerta per l'assist? Certo (ride, ndr)! Quando avremo tempo offrirò anche una grigliata".
