Inter, Esposito: "Assist e non gol? Va bene lo stesso, prima la squadra"
Intervenuto ai microfoni di DAZN, il centravanti dell'Inter Pio Esposito ha così commentato la vittoria di Pisa: "La cosa da mettere al primo posto è sempre la squadra. Quindi se entro e do il mio contributo con un assist va bene, anche se chiaramente il gol è la prima cosa per un attaccante".
Editoriale di Luca Calamai
Il ruggito di Lautaro nel momento delle critiche. L'Inter riparte da Pisa imparando dai propri errori
