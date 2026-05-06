Robben a Monaco per Bayern-PSG: "Speriamo in una replica di Parigi con supplementari"
L'ex attaccante Arjen Robben, oggi ambasciatore della UEFA, è intervenuto a Prime Video per introdurre Bayern Monaco-PSG, ritorno della semifinale di Champions League, direttamente dal rettangolo di gioco in terra tedesca: "Speriamo tutti di rivedere un match come quello di Parigi, possibilmente però che vinca il Bayern. Anche 5-4 con supplementari andrebbe bene, però credo che entrambi gli allenatori staranno un po' più accorti per evitare brutte sorprese".
Che differenze ci sono tra il suo tridente storico del Bayern e questo?
"Non mi piace molto la comparazione tra calciatori diversi. Però devo dire che il Bayern lavora collettivamente come una macchina, mi piace come lo ha strutturato Kompany. Ognuno dei tre può essere pericoloso e decisivo segnando un gol".